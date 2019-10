Magal 2019 : 55 accidents et 14 morts déjà dénombrés sur les routes Le Magal de cette année sera également marqué par un nombre important d’accidents dénombrés sur les routes en direction de la ville sainte de Touba. Les responsables de la brigade d’intervention des sapeurs pompiers déployée à Touba ont, en effet, confirmé que 14 personnes sont décédées suite à des accidents sur les routes du Magal. Un bilan encore plus lourd que celui de l’année dernière. 55 accidents de la circulation ont été notés depuis le déploiement du dispositif sécuritaire pour le Magal 2019.

