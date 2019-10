Magal 2019: Aly Ngouille Ndiaye reconnaît le manque d’eau et annonce des solutions urgentes Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qui a dirigé la délégation gouvernementale ce vendredi lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba 2019, a reconnu les difficultés liées à la distribution de l’eau dans la ville sainte.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

« Cette année, il y avait 30 forages qui devaient suffire à approvisionner Touba et ses environs. Mais force est de constater qu’il y a eu des difficultés dans la distribution de l’eau », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.



Et d’annoncer, « le président de la République nous a demandé, dès à présent, de revoir le réseau hydraulique de Touba, notamment les châteaux d’eau et d’entamer la réfection des forages. Un travail qu’il a demandé d’entamer dès la fin de ce Magal ».



Aly Ngouille Ndiaye a aussi rappelé, comme l’avait souligné le Président Macky Sall, que le Magal de l’année prochaine et celle d’après, coïncideront avec l’hivernage.



« C’est pourquoi, le président de la République nous a demandé, d’ores et déjà, de prendre à bras-le-corps le problème de l’Assainissement de Touba, afin d’éviter qu’il y ait des problèmes d’inondations lors des deux prochaines éditions du Magal de Touba ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos