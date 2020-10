Magal 2020 / Pour non port de masque dans sa propre voiture, un conducteur interpellé et conduit au... Un citoyen sénégalais a été interpelé dans sa voiture pour non port de masque, alors qu'il se rendait au Magal de Touba. Le sieur qui s'est confié à leral.net, affirme avoir payé 9000 FCfa pour son acte. Il raconte sa mésaventure avec l'agent de la circulation qui l'aurait arrêté et conduit au commissariat de Thiès et se pose des questions sur le non respect des gestes-barrières.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

"Je voulais des renseignements pour le non respect des gestes-barrières au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai été verbalisé 9000 FCfa. En quittant Mbour pour me rendre à Touba , à l'entrée de Thiès, un agent de la circulation m'a arrêté. J'étais dans mon véhicule perso avec ma femme. L'agent m'a demandé les papiers du véhicule (carte grise et assurance) et mon permis de conduire (c'est un permis étranger Français). Il m'a demandé "le certificat de l'authentification" du permis 😂 😂 C'est quoi ça ? Je lui ai demandé au nom de quoi ? Moi j'ai un permis français et j'ai droit à conduire au Sénégal, si je ne me trompe pas, 3 mois avant de le changer. Et ce n'est pas la peine, je suis venu uniquement pour le Magal. Si vous voulez, j'ai ma pièce d'identité sénégalaise et mon passeport et le cachet d'entrée, c'est ça que vous devez demandé Monsieur l'agent, pour vérifier ma date d'entrée au Sénégal. Excusez-moi mais Il faut vraiment revoir la législation sénégalaise, Monsieur.



J'ai cru que c'est fini mais non. Il me demande un extincteur 😂, le triangle de signalisation. Heureusement que le gars qui m'a loué la voiture l'avait mis dans le coffre. Après vérification des signaux 😂 gauche et droite, des feux de détresse, il a joué sa dernière carte sur le non respect des gestes- barrières. Il m'a demandé pourquoi on n'a pas porté de masque. J'ai ouvert la boîte à gants avec un paquet de masques. Je lui ai dit, Monsieur, on a des masques mais il fait hyper chaud et j'ai suivi la dernière conférence de presse du ministère de l'Intérieur. Et il avait bel et bien dit que quant on est dans son véhicule perso, le port du masque n'est pas obligatoire. Je pense que c'est obligatoire en transport en commun, dans l'administration, dans les lieux publics, etc... Il me dit: " Tais-toi, tu connais pas la loi ". Il a pris mon permis et m'a fait une attestation, en marquant en rouge ATI "attitude incorrecte" .



Arrivé au commissariat à Thiès, il a déjà prévenu celui qui encaisse les PV et tout. Je lui ai dit bonjour Monsieur, on m'a verbalisé mais avant de payer, j'aimerais vous poser deux questions SVP. Il m'a engueulé il m'a énormément manqué de respect. Il dit que c'est marqué ATI, il ne devrait même pas me recevoir dans son bureau j'ai insisté, je lui ai parlé moi aussi comme il m'a parlé devant tout le monde, que je suis un citoyen comme vous, j'ai des droits et vous faites de l'abus de pouvoir. Il m'a traité d'impoli et m'a dit qu'il va pas accepter le paiement et que je me barre du commissariat. De 12h à 15h, j'étais devant la police. Ma femme a pu appeler un ami de son père, ancien militaire. En arrivant, je lui ai expliqué tout, il m'a dit que je n'ai pas tort et que je le laisse négocier. Pourquoi négocier ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour négocier ou "Sarakhou "?



J'aurais dû laisser mon permis là-bas et ne plus conduire au Sénégal et une fois rentré en France, je déclare de l'avoir perdu pour prendre un duplicata tranquillement.



Finalement, il a accepté de prendre les 9000 FCfa après de longues négociations, avec des menaces, en me disant que si ce n'était pas l'ancien militaire là, il allait immobilier la voiture, je n'irai pas au Magal 😂.



On est dans quel pays ? Ce qui touche le plus, là où j'étais arrêté, il y a plein de voitures (en commun et perso ?) où personne ne portait un masque. Le plus grave, à l'intérieur du commissariat, le Monsieur n'a pas porté de masque. C'est très rare que je voyais un policier mettare un masque, il y'avait que quelques-uns. Chers concitoyens, je veux savoir si j'ai tort ou pas. Dites-le moi si j'ai commis une infraction ? C'est quoi Attitude Incorrecte envers l'agent.



Il parle, je parle, il fait des fautes, je le corrige, c'est ça l'impolitesse ??? Ils se prennent pour des Dieux ou quoi ? Où est-ce qu'on peut dénoncer ça, contester ou même porter plainte ?

Bon magal à tous, bien arrivé à Touba malgré 4h perdu pour rien 🙌🙌"

#stopalincivisme

