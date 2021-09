Magal 2021 : L’ADIE installe des caméras intelligentes à travers la ville, Touba sous surveillance Avec le Magal, les délinquants se déplacent aussi en masse. En mettant des caméras de surveillance un peu partout dans la cité religieuse, l’Adie participe à la lutte contre la criminalité et l’insécurité pendant cet évènement religieux qui rassemble des millions de personnes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie) était à Touba pour présenter au Khalife général des mourides, le projet «Safe city» avec la mise en place de caméras intelligentes dans toute la ville de Touba pour lutter contre la criminalité, l’insécurité en rapport avec les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de l’exploitation de cette infrastructure.



Selon Cheikh Bakhoum, près de 9 sites ont été couverts de Wifi pour permettre aux pèlerins d’avoir accès à la connectivité wifi gratuitement durant toute la période du Magal.



«Nous avons également travaillé avec les équipes de l’université pour l’intégrer à la fibre optique que nous déployons, mais aussi pour accompagner l’université dans la prise en charge de son fonctionnement par l’utilisation du digital. Le président de la République nous a donné des instructions de mettre les ressources informatiques au niveau de cette université pour qu’elle soit une université moderne où on pourra avoir accès à l’ensemble des ressources informatiques comme nous l’avons fait dans toutes les universités sénégalaises», a-t-il annoncé.



Abordant la question relative à sa candidature pour la mairie de Grand-Yoff, M. Bakhoum a fait remarquer qu’ils sont en train de discuter avec la coalition de la majorité afin d’avoir un consensus autour d’une équipe qui pourra faire face à l’équipe sortante.



«On sait tous que cette équipe, à tous les niveaux, a failli et les populations attendent le changement dans cette commune. C‘est pour cela que nous comptons aller en bloc à ces élections au niveau de la coalition quel que soit le choix de celui qui va être désigné tête de liste», a-t-il dit.

Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos