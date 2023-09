Magal 2023 : Touba a reçu plus de 5 millions de pèlerins

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2023 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

La 129e édition du Grand Magal a connu une forte affluence. Selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, plus de cinq millions de personnes ont pris part à ce grand événement religieux. Dix-sept délégations étrangères ont été accueillis à l’occasion de la célébration de la 129e édition du Grand Magal.



« La présence de toutes ces familles religieuses, officiels et délégations qui nous viennent de pays différents, témoigne de la dimension internationale du Magal, connu aujourd’hui à travers le monde », a souligné le président de la Commission culture et communication du Comité d’organisation du Grand Magal, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, rapporte "Rewmi".



Selon lui, « le travail d’arrache-pied effectué par le comité d’organisation, a permis dans l’ensemble d’assurer une bonne organisation de cette édition » du Grand Magal.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook