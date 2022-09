Magal Touba 2022: Échange téléphonique entre le Khalife général des Mourides et Me Abdoulaye Wade... A l'occasion du Grand Magal de Touba qui prévu ce Jeudi 15 Septembre 2022, le frère Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade et monsieur le ministre Karim Wade ont dépêché une très forte délégation à Touba. Cette délégation, conduite par le ministre Alioune Diop, Directeur de Cabinet du Président Me Abdoulaye Wade, s'est rendue respectivement chez le Khalife général des Mourides, puis chez le frère du Khalife, Serigne Issakha Mbacké et enfin, chez le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Septembre 2022 à 17:25

Le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a accueilli chaleureusement la délégation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dans sa résidence. Aussitôt sur les lieux, monsieur le ministre Abdoulaye Racine Kane, Directeur de Cabinet du Président Karim Wade, a passé son téléphone au khalife qui a échangé avec Me Wade. Le Khalife très content et souriant promet au Président Wade qu'il va dépêcher une forte délégation pour lui rendre visite après le Magal.



Me Wade a son tour lui a signifié que c'est lui-même qui va effectuer le déplacement pour venir lui rendre visite à Touba.



Après la présentation de la délégation, le porte-parole du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), monsieur Tafsir Thioye a délivré le message de Me Abdoulaye Wade ainsi que celui de monsieur Karim Wade.



Et Monsieur Thioye de faire savoir au guide que le président est très honoré par le titre de "Magoum Mouride ". Et, d'assurer que c'est une satisfaction manifeste pour avoir reçu ce titre honorifique.



Il a aussi profité de cette occasion pour féliciter et prier pour le khalife sur son rôle pour la stabilité, la paix et dans la lutte contre la pandémie à Covid-19, et sans oublier l'apport financier.



Monsieur Thioye a sollicité des prières auprès du khalife pour le retour triomphal de Karim Wade, en qui le peuple porte un grand espoir. Il lui a ainsi annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024.



Prenant la parole, le Khalife, très content, souriant et honoré de recevoir la délégation de Me Wade, dit préparer une délégation juste après le Magal pour aller lui rendre visite. Il dit être très satisfait, confiant et dit avoir l'esprit tranquille vu la responsabilité et la maturité des membres de la délégation. Le Khalife confirme ainsi les propos de Tafsir Thioye selon lesquels Me Wade, est un Talibé "Magoum Mouride" et au-delà même, un père et tant qu'il est en vie, il ne ménagera aucun effort pour satisfaire les besoins de Me Wade. Le Khalife a donc terminé en formulant des prières à l'endroit de Me Wade, de Karim Wade, des membres de la délégation et aussi, pour le pays.



Après, la délégation s'est rendue directement chez le frère du Khalife général, Serigne Issakha Mbacké, qui a rappelé que Me Wade avait sollicité auprès du Khalife général Serigne Mountakha Mbacké, lors de l'inauguration de Massalikoul Jinane, qu'il le mette en rapport avec lui pour tous ses besoins auprès du guide. Et, il a aussi rappelé ses relations avec monsieur le ministre Khadim Guéye, président conseiller départemental de Diourbel du PDS. Des Berndé royaux ont été servis à la délégation.



Et enfin, les membres de la délégation se sont rendus à la résidence de Cheikh Ahmadou Bamba où le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké les a accueillis. Il a fait des témoignages émouvants à l’endroit du président Abdoulaye Wade et de Karim Wade. Il a rappelé que les rapports du président Wade et la famille de Serigne Touba, ne sont pas des relations politiques.



Le porte-parole des Mourides a fait savoir qu'en 2012, avant les élections présidentielles, il a appelé le président Wade pour lui dire : "Est-ce vous voulez que le khalife donne un Ndiguel aux talibes pour qu'ils votent pour vous?", le président Abdoulaye Wade lui a répondu : "Non, tout ce que je veux, c'est des prières".



Pour Serigne Bass, le Président Abdoulaye Wade est un homme de valeur, un talibé, un exemple à copier. Et que la famille du mouridisme n'oubliera jamais ses œuvres pour le Serigne, particulièrement les deux titres fonciers tels celui de Touba et de Massalikoul Jinane à Dakar. Il a clôturé par des prières à l'endroit du Président Wade, de Karim Wade et des membres de la délégation.

















