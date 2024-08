Magal Touba 2024 : 133 accidents de la circulation, 6 décès enregistrés (sapeurs-pompiers)

Dans le cadre de la 130e édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs pompiers (BNSP) a effectué jusqu’à ce jeudi 22 août 2024 à 8 heures, 246 interventions de toutes natures. Selon le chef de la division informations et relations publiques de la BNSP, capitaine Yatma Dièye, sur les 246 sorties, les 133 sont relatives à des accidents de la circulation routière et occasionnant 393 victimes dont 387 sauvées et assistées et malheureusement 6 décédées. Soit une hausse de 40 interventions et de 82 victimes en moins de 12h. Face à cette situation, le capitaine Yatma Dièye appelle les conducteurs et tous les pèlerins qui empruntent les routes vers Touba à plus de prudence et à un strict respect du code de la route, relate emedia;sn.



Par ailleurs, il a indiqué qu’avec les efforts de Prévention, les sapeurs pompiers ont effectué jusqu’à ce jour (02) sorties pour les incendies. Il faut dire que le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est engagé dans la ville sainte de Touba et ses abords depuis le lundi 19 août avec un détachement précurseur déployé le jeudi 15 août pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale du 130e anniversaire du Grand Magal de Touba. Ce dispositif est composé de 560 officiers, sous officiers et militaires du rang, 93 véhicules dont 34 ambulances et véhicules de secours, 31 engins d’incendie et autres engins spéciaux. La couverture sécuritaire et médicale du 130e anniversaire du Grand Magal de Touba se poursuit.