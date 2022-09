Magal Touba: Ce que Serigne Mountakha et Me Wade se sont dit au... À l’occasion du Grand Magal de Touba, prévu ce Jeudi 15 septembre 2022, le Secrétaire général du Pds Abdoulaye Wade et Karim Wade ont dépêché une forte délégation à Touba. Cela a permis à Me Wade d’échanger au téléphone avec le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

La délégation du Pds conduite par le ministre Alioune Diop, directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade, s’est rendue respectivement chez le Khalife général des Mourides, puis chez le frère du Khalife Serigne Issakha Mbacké et enfin chez le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.



Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a accueilli chaleureusement les Libéraux dans sa résidence. Aussitôt sur les lieux, le ministre Abdoulaye Racine Kane, directeur de cabinet de Karim Wade, a passé son téléphone au Khalife qui a échangé avec Me Wade. Serigne Mountakha Mbacké, très content et souriant, promet au président Wade qu’il va dépêcher une forte délégation pour lui rendre visite après le Magal.



Me Wade, à son tour, lui a signifié que c’est lui-même qui va effectuer le déplacement pour venir lui rendre visite à Touba.

