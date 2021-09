Magal Touba: Les hommages de Cellou Dalein Diallo à Serigne Mountakha et Abdoulaye Wade Pour avoir vécu en exil au Sénégal, l’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, y compte de nombreux amis. Il a une pensée pour ceux appartenant à la confrérie mouride, en ce jour particulier pour eux.

"Je souhaite un excellent Magal à toute la communauté mouride, au Khalif général, à mes nombreux amis sénégalais membres de cette confrérie notamment au Président Abdoulaye Wade. Puisse Allah Le Tout Puissant, exaucer les prières faites à cette occasion", lit-on dans son message posté sur les réseaux sociaux.



Ancien premier ministre de décembre 2004 à avril 2006 et candidat à l’élection présidentielle de 2010, qu’il perd au second tour face à Alpha Condé, il est à partir de 2007 président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

