Magal Touba : Un homme perd la vie après avoir bu un produit aphrodisiaque La famille de ce pèlerin est dans la consternation. En effet, C. M. D. a trouvé la mort après avoir bu un produit aphrodisiaque.



Les faits se sont déroulés dans la ville sainte de Touba, lors du grand Magal. Le Tradipracticien a fait croire à la victime que son produit est efficace contre les douleurs musculaires et les maladies de la peau, informe Source A.

Ayant pris au sérieux les paroles du mis en cause, C. M. D. n’a pas hésité de prendre une cuillère. C’est ainsi qu’il a commencé à vomir du sang avant d’être évacué à l’hôpital.



Mais malheureusement pour lui, il a rendu l’âme lors de son évacuation. Interpellé puis déféré pour mise en danger de la vue d’autrui et vente illégale de médicaments sur la voie publique, le Tradipracticien, de déclarer qu’il n’est qu’un revendeur.



Le produit a été envoyé à la police scientifique pour analyse, à cet effet.



senenews.com

