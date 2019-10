Magal à Ngabou : Sokhna Aida Diallo précise pour mettre fin à la polémique

Sokhna Aida Diallo a répondu à la polémique sur son Magal à Ngabou. Sur sa page facebook officielle, il y est écrit " depuis 4 ans, Sokhna Aida Saliou célèbre le magal à Ngabou sous le ndigueul de Serigne Béthio".



"Bien positionné sur la carte religieuse de Touba, Ngabou se situe à 3 km de JANATOU MAHWA, à quelques dizaines de km de La Mosquée de TOUBA. Ngabou fut fondé par Serigne Touba Khadimoul Rassoul", lit-on sur facebook.



"Contrairement à ceux qui pensent que c'est la première fois que Sokhna Aida Diallo célèbre le Magal à Ngabou, depuis 2015, cette dernière a reçu le Ndigëul de Serigne Béthio de passer désormais le Magal à Ngabou et de prendre en charge tous villages limitrophes de cet endroit sacré et béni.



