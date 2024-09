Magal de Cheikh Mouhamadou Lamine Diop « Dagana » : Célébration ce samedi, du scribe, bras droit et confident de Khadimou Rassoul Tribune- Toute la communauté mouride va célébrer, ce samedi, 28 septembre 2024 , à Diourbel, au quartier Medinatoul Moubarak, Cheikh Mouhamadou Lamine Diop « Dagana » le scribe, bras droit et confident de Khadimou Rassol. Sa famille, à travers son petit-fils, Mouhamadou Makhtar Diop, actuel imam Ratib de la grande mosquée de Serigne Touba , à Diourbel, soutient que se souvenir du Cheikh est une noble et heureuse initiative pour cet homme de DIEU dont la vie et l'œuvre auprès de Bamba constituent une référence pour tous les musulmans, particulièrement , la communauté mouride.

Cheikh Mouhamadou Lamine Diop « Dagana » naquit en 1886 , à Dagana, dans le Walo , de Tafsir Ahmadou Diop , soufi hors pair, disciple et ami de Serigne Touba. Il a vécu utilement pour son guide et maître. Son petit-fils Matar Diop, sur les traces de son grand-père, fait office aujourd'hui d'Imam Ratib de la grande mosquée de Serigne Touba à Diourbel.



C'est au Daara de son père marabout de renom, au Walo , qu'il a débuté son apprentissage du saint coran, avant de faire un passage chez Mouhamadou Diene .Il poursuivra cette quête effrénée du savoir au Daara de Serigne Mamour Kebe à Niandane où il écrira deux fois le saint coran.



Finalement, après avoir acquis beaucoup de connaissances, C'est au Daara de son père où le Cheikh, celui qui est devenu le fidèle compagnon, serviteur et ami de Bamba, parachèvera ses connaissances islamiques



Cheikh Mouhamadou Lamine Diop « Dagana », un lettré et intellectuel hors pair, a fait ses humanités aux côtés du fondateur de la confrérie mouride, Khadimou Rassol, lors de sa déportation en Mauritanie et sa résidence surveillée à Diourbel.



Fidèle et vaillant disciple et serviteur de Bamba, auprès du Saint homme, ce dévouement sans précédent auprès de son maître et guide lui ont valu l'estime, la confiance et la considération de guide, pour être son confident et secrétaire particulier.



Ainsi, Cheikh Mouhamadou Lamine Diop « Dagana » a occupé les fonctions de muezzin de la petite mosquée se trouvant au niveau de la résidence de Serigne Touba, à Diourbel, et de troisième Imam Ratib de la grande mosquée de Serigne Touba à Diourbel.



