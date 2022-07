Magal de Darou Marnane : Les actions du Chef de l'État magnifiées par la famille La commémoration du 63ème anniversaire du Magal de Darou Marnane s'est tenue, samedi 23 juillet 2022, en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement. Oumar Guèye accompagné par le Gouverneur de Louga, le Préfet de Kébémer, le Sous-préfet de Darou Mousty, des Chefs de service, du ministre conseiller, Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma, entre autres, a délivré le message du Président de la République.

Dans son discours, il est largement revenu sur les excellentes relations entre le Chef de l'État et le Khalife de Darou Marnane, Serigne Mame Thierno Mbacké. Selon lui, le Chef de l'État accorde une importance capitale à cette cérémonie religieuse. C'est pourquoi, il avait donné des instructions pour sa bonne organisation. La cérémonie officielle était une occasion pour le représentant du Chef de l'État d'aborder des questions d'actualité.



M. Guèye a souligné les importantes mesures prises par le Président Macky Sall pour faire face à crise de la Covid19 et celle entre La Russie et l'Ukraine, pour soutenir les populations. Le Porte-parole du Gouvernement a sollicité des prières pour la fin de ces crises. Concernant la campagne agricole, le ministre Oumar Guèye, après avoir rappelé les importantes décisions prises par le Président Macky Sall pour accompagner les producteurs, a sollicité des prières pour un bon hivernage. Il a aussi demandé des prières pour des élections apaisées. Dans son discours, le Khalife de Darou Marnane est revenu sur l'importance du Magal. Pour rappel, la célébration du Magal de Darou Marnane a démarré en 1952 à Khamnane. Après, c'est au tour de Touba Roof d'accueillir cet événement en 1955 et a été organisé pour la première fois à Darou Marnane en 1975.



Le Magal de Darou Marnane commémore le retour à la Mecque de Serigne Cheikh Awa Balla, fils de Mame Thierno Birahim Mbacké. Le Khalife, Serigne Mame Thierno Mbacké, en a profité pour inviter les fidèles à respecter les prescriptions de l'Islam et éviter certaines dérives. Dans son discours, il a salué la présence de la forte délégation gouvernementale. Le Porte-parole de Darou Marnane est revenu largement sur les importantes réalisations du Président Macky Sall, dans la cité religieuse de Darou Marnane. Des réalisations dans divers secteurs qui ont permis aujourd'hui de transformer positivement la commune de Darou Marnane.



Selon Serigne Makhfouss Awa Balla Mbacké, Porte-parole Darou Marnane , le Président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême accompagne la famille dans ses différentes activités. Au nom du Khalife général, il a remercié le Président Macky Sall et a prié pour lui. Des prières ont été aussi formulées pour la paix et la stabilité au Sénégal.







