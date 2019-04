Magal de Darou Mouhty : Chassé-croisé entre Idy et Sonko dans la cité religieuse

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 12:53

Darou Mouhty était hier le lieu de convergence des hommes politiques. Parmi eux, deux des candidats malheureux de la présidentielle de février 2019. Ousmane Sonko et Idrissa Seck pour ne pas les citer, étaient également les hôtes de la cité religieuse.



Le leader de Pastef accompagné d’une forte délégation composée des responsables du Parti, a été chaleureusement reçu hier au Magal de Darou Mouhty par son ami, frère, guide et conseiller Serigne Abdou Mbacké.



Le président de Rewmi a conduit une délégation de son parti pour assister aussi à l’évènement religieux, marquant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et Mame Thierno Birahim Mbacke.

