Magal de Porokhane : 600 GMI et 500 gendarmes déployés

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Au total, 1 100 éléments des Forces de défense et de sécurité seront déployés pour les besoins du Magal de Porokhane prévu le 2 février 2023, a indiqué mercredi le Gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane.



Il indique devant le Comité d’organisation du Magal de Porokhane, que le Groupement mobile d’intervention (GMI) prévoit de mobiliser 600 éléments, alors que la gendarmerie amènera 500 agents, ainsi que toute la logistique appropriée. Il a précisé que le déploiement des éléments de la Gendarmerie est prévu à partir du 26 janvier 2023. Pour les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) de la Police nationale, ce déploiement se fera à partir du 30 ou 31 janvier 2023, renseigne "L'As".



Pour ce qui est du dispositif sanitaire, a-t-il indiqué, la dotation en médicaments est passée, cette année, en valeur, de 12 à 15 millions francs Cfa. Il est aussi prévu, dans ce volet sanitaire, l’installation de 25 postes médicaux avancés (PMA) et de trois structures de référencement, qui vont impliquer le Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, le Samu régional et le Centre de santé deNioro du Rip. Ce dispositif vient s’ajouter à la mobilisation de 200 personnels de santé dont 135 agents, a-t-il encore souligné, en présence du président du Comité d’organisation du Magal de Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook