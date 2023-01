Magal de Porokhane : "L'eau sera disponible en quantité et en qualité", rassure le Directeur de l'OFOR L'Office des forages ruraux (OFOR) s'est, par la voix de son Directeur général, Hamade Ndiaye, engagé à assurer une disponibilité en quantité et en qualité de l'eau à l'occasion du magal de Porokhane, dédié à Mame Diarra, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. "Le Grand Panel"

Le Directeur général de l'OFOR en a fait l'annonce en marge d'une visite effectuée mardi à Porokhane, une localité de la région de Kaolack, hôte de l'évènement prévu le 2 février 2023. ‘’ Nous avons voulu rassurer les populations locales et les pèlerins qui vont converger vers cette localité. Nous avons également voulu rassurer le Khalife que l’Etat du Sénégal, à travers ses différents services du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, fera tout pour que l’eau soit disponible en quantité et en qualité jusqu’à la fin du Magal ’’, a-t-il notamment déclaré.



Il ainsi fait savoir qu'un entretien préventif était en cours, à travers le nettoyage des châteaux d’eau, en collaboration avec le Service d’hygiène, la mise en place d’un dispositif permettant d'augmenter le volume de desserte en eau potable, l'installation de bâches à eau pour accroître le volume de stockage et l'installation d'autres infrastructures hydrauliques.



Un groupe électrogène a été installé à Keur Pa Abdou Diop, un village non loin de Porokhane, une cité religieuse de la région de Kaolack, où le forage était à l’arrêt depuis plusieurs mois, a rappelé le Directeur de l'OFOR.



