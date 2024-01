Magal de Porokhane: Le Premier Ministre Amadou Bâ chez Sokhna Bali Mountakha MBACKÉ Le Premier Ministre Amadou Bâ va effectuer une série de ziars ce mardi 23 janvier 2024, au niveau des foyers religieux de Porokhane et de Taïba Niassène dans la region de Kaolack, en prélude au Magal de Porokhane dédié à Sokhna Diarra Bousso, prévu ce jeudi 25 janvier 2024.

Arrivé avec une forte délégation, le Chef du Gouvernement s’est recueilli au mausolée de la sainte « Diariatoulahi « (La Voisine de Dieu). Après s’être ressourcé chez la sainte Diarra Bousso, mère de Cheikhoul Khadim, Amadou Bâ et sa forte délégation ont été reçus avec les honneurs, par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Après cet entretien où il a bénéficié des prières du Khalife, Amadou Bâ a été chaleureusement accueilli par Sokhna Bali Mountakha Mbacké. Comme de tradition en terre mouride, le Premier Ministre et sa délégation ont reçu de précieux « Berndé », signe de l’hospitalité légendaire mouride.



Prenant la parole, le Premier Ministre Amadou Bâ a adressé ses ziars et ses salutations, ainsi que ceux du Président Macky Sall à Sokhna Bali. Le Premier Ministre a rappelé que tout est parti de Porokhane, la ville de Sokhna Diarra Bousso.



Ensuite, ce fut au tour de Sokhna Bali Bintou Serigne Souhaibou Mbacké, par la voix de son porte-parole, de remercier le Premier Ministre pour cette visite de courtoisie.



La cérémonie s’est achevée par les prières de Serigne Cheikh Oumy ibn Serigne Fallou Mbacké.



