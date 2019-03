Magal de Porokhane : Le service d’hygiène a saisi 3 tonnes d’aliments impropres à la consommation

Des personnes malintentionnées profitent toujours des grands événements pour introduire des produits impropres à la consommation dans les lieux de convergence des communautés religieuses. Cette année, elles n’ont pas dérogé à cette règle. Puisque les éléments du Service d’hygiène de Kaolack, en collaboration avec les autres postes du département, ont mis la main à Porokhane sur près de 3 tonnes de produits impropres à la consommation.



Lesdits produits, saisis dans le cadre d’une opération de vérification et de contrôle des denrées alimentaires, étaient sur le point d’être ventilés dans cette ville de Mame Diarra Bousso.



Heureusement, constate-t-on, la brigade régionale d’hygiène de Kaolack, dans le cadre de ses opérations de police d’hygiène et, opérant à 24 heures de la célébration du grand Magal de Porokhane, a mis la main sur certains de ces produits dangereux à la santé.













