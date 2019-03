Magal de Porokhane: Serigne Bassirou Mbacké appelle à un retour aux préceptes islamiques et du mouridisme Le porte-parole du Khalife général de Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a invité les fidèles à se conformer aux préceptes islamiques et à se tourner vers les valeurs du mouridisme, ce jeudi, lors de la cérémonie officielle de la 67e édition du Magal de Porokhane.

Remerciant la délégation officielle dirigée par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Bassirou Mbacké a formulé des prières pour tout le gouvernement et le chef de l’Etat pour que son second mandat qu’il va bientôt démarrer, soit une réussite totale.



Par ailleurs, le porte-parole du Khalife général des Mourides a invité les fidèles à se conformer aux préceptes islamiques et à retourner aux valeurs du mouridsime. Serigne Bass Abdou Khadre a mis en garde contre « la poursuite effrénée des biens de ce monde », et invité les fidèles à se préparer à la vraie vie, celle de l’au-delà. Le marabout a également demandé aux fidèles d’éviter d’offenser leur prochain, mais également de rendre le mal. Serigne Bassirou Mbacké a aussi prôné l’humilité chez tout croyant.

