Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké : les temps forts de l’événement religieux

L’Imam des Imams, Cheikh Abdou Khadre, fait partie des fils les plus aimés de son père, Serigne Touba, Khadimou Rasoul. Le vénéré Imam, un sosie ou copie conforme de son père, a été recommandé par Serigne Fallou Mbacké pour diriger les prières à la grande mosquée de Touba. Assidu et très déterminé à remplir cette recommandation, il s’est donné corps et âme pour la réussite de sa mission.



Ainsi, Cheikh Abdou Khadre, a dirigé durant sa vie 1 048 prières de vendredi dans ce lieu de cultes et de dévotions musulmanes. Et, il n’a raté que deux fois, la prière de vendredi. C’est au moment d’aller à la Mecque pour rencontre le prophète (PSL) et lors de ses préparatifs à répondre à son créateur, Allah Soubhana Lah Wataha la.



L’unique préoccupation de Cheikh Abdou Khadre, raconte-t-on, à Leral, est d’être au service de l’Islam et de son père. Pour accomplir sa mission et obligations religieuses sur terre, il a toujours instruit les talibés à une pratique assidue de la religion, à travailler et, à rester dans les dispositions d’aimer son prochain.

