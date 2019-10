Magal de Touba 2019: Des dispositions strictes pour sa réussite Pour une meilleure préparation du Magal de Touba édition 2019, l'Etat et les principaux organisateurs ont tenu un CRD (Comité Régional de développement), au ministère de l'intérieur. Durant cette rencontre, plusieurs préoccupations ont prises en charge notamment la sécurité, l'hygiène et la propreté, la santé et la prévention et surtout, la mobilité des véhicules aux alentours de la Grande mosquée de Touba.

Plusieurs dispositions seront mises en œuvre pour la réussite de cet évènement annuel de grande envergure qui réunit chaque année, des milliers de pèlerins dans la ville sainte.

Il a été alors question tant pour les autorités étatiques que religieuses, de faire l'état des lieux sur l'avancement des travaux à jour-j moins 15.



Pour cette édition 2019, des mesures seront plus strictes seront prises avant, pendant et après le Magal. Parmi ces dernières,13 zones de sécurité seront installées ainsi que 7 postes de police mobiles, pour faciliter les interventions. Des patrouilles seront effectuées sur l’axe Mbacké - Touba, marché Ocass et aux alentours de la ville sainte.



Autre disposition prévue, Il sera interdit aux véhicules de circuler autour de la Grande mosquée. Néanmoins, les véhicules disposant des laissez-passer ne seront pas concernés par cette règle. L’assainissement et l’approvisionnement en eau, largement débattus durant ce CRD, seront renforcés.



Sur le plan de la santé et de l'hygiène, retenons que 5000 agents de santé, hygiène, service nationale de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips) seront déployés à Touba et environs.



