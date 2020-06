Magal de Touba 2020: L'annonce de Serigne Bass Abdou Khadr Lors de sa conférence de presse, tenue ce vendredi après la prière à Massalikul Jinane, Serigne Bass Abdou Khadr a annoncé d’importants événements, en prélude au Grand Magal de Touba.

Le porte-parole du Khalife général des Mourides annonce qu’en « préparatifs du Grand Magal de Touba à Dakar, il y aura une semaine culturelle dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba ». En effet, les événements phares de la communauté mouride à Dakar seront célébrés durant cette semaine qui fera revivre les 2 nuits de Dakar, la prière sur l’océan et l’ouverture de la mosquée Massalikul Jinane.



A noter que tous ces événements seront en prélude au Grand Magal de Touba, avec des conférences et expositions sur l’Islam, le Soufisme et le Mouridisme.





