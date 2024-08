Magal de Touba: 4331 agents et 144 véhicules déployés par la Police nationale

Au total, la Police a déployé 4331 agents et 144 véhicules pour assurer la sécurité des personnes et biens lors de la 130e édition du Grand Magal, événement religieux commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, a appris l’APS du Commissaire spécial de Touba.



”À ce jour, un effectif de 4331 fonctionnaires relevant des différents services et directions opérationnels de la Police nationale est déployé”, a annoncé le Commissaire principal Diégane Sène.



Lors d’un point de presse organisé au Commissariat spécial de Touba, il a précisé que ce dispositif est ”constitué de personnels du groupe mobile d’Intervention, de la compagnie de circulation, des services de police judiciaire et de renseignement, de la brigade d’intervention polyvalente, de ceux des commissariats qui sont au niveau de la région de Diourbel, ainsi que des éléments des services d’appui”.



Sur le plan de la logistique, le Commissaire spécial de Touba a indiqué que ”d’importants moyens ont été également déployés”. ”Il s’agit de 144 véhicules, toutes catégories confondues et de 21 motos. Il y a aussi un dispositif de surveillance et technique qui a été déployé”, a-t-il précisé.



Au sujet de l’articulation, M. Sène a renseigné que ”la zone de compétence de la Police nationale a été répartie en 13 secteurs. Mais aussi, pour rapprocher les services de police des populations, 11 postes de police avancés ont été érigés, dont neuf dans la commune de Touba et deux dans la commune de Mbacké”.



Dans la commune de Touba, ces postes sont installés, selon lui, ”dans des zones réputées criminogènes, à savoir Madiyana, Mbarya, Garage Darou Mousty, Corniche, Gadaye, Station Darou Khoudos, au niveau de la Grande Mosquée, au poste de contrôle de Khayra et au rond-point d’entrée Mbaké”.



Le Commissaire spécial a par ailleurs annoncé que ”des innovations majeures ont été faites à travers la mise en place de deux postes médicaux du service de santé de la Police nationale offrant des soins et des médicaments gratuits au plein air, ainsi que deux ambulances médicalisées”.



Diégane Sène a aussi fait état de banderoles de sensibilisation et d’appel aux populations pour une meilleure collaboration avec la police nationale.



Il a invité les automobilistes à ”la prudence pour effectuer le Magal dans de meilleures conditions” et la population à ”une meilleure collaboration avec la Police nationale”’ en dénonçant ”tout acte jugé criminel afin qu’on puisse prendre les dispositions nécessaires”.



Aps

