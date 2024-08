Magal de Touba : « Le gros du problème, c’est l’eau et l’assainissement », selon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma Les questions liées à l'eau et à l'assainissement constituent le principal défi durant le Grand Magal de Touba, a estimé le président de la commission culture et communication du comité d'organisation de cet événement religieux, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

« Le principal problème, c'est l'eau et l'assainissement. Les autres secteurs posent moins de difficultés », a-t-il déclaré en réponse à une question concernant les préoccupations relatives à la santé, l'hygiène, et la sécurité lors du Grand Magal.



Les secteurs de la santé, de la sécurité, et de l'électricité n'ont pratiquement jamais rencontré de difficultés, a-t-il confié lors d'un entretien avec l'APS, en prélude au Grand Magal prévu le 23 août.



Selon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, également appelé Cheikh Abdou Bali, les services concernés de l'État se déploient habituellement avec les moyens nécessaires durant la période du Magal.



« Les services de l'État ont l'habitude de se déployer avec les moyens appropriés. En matière de sécurité, nous n'avons jamais eu de problème. Il en est de même pour l'électricité, où les problèmes sont rares. Une extension est en cours dans la périphérie, notamment dans les zones appelées Santhiane », s'est-il réjoui.



Il a également souligné que, concernant l'hygiène, les opérations de saupoudrage ont déjà commencé. « Pratiquement toutes les grandes maisons de Touba ont été traitées, et le planning est bien respecté », a-t-il ajouté.



Le président de la commission culture et communication du Grand Magal a précisé qu'il attend la prochaine réunion d'évaluation de cet événement religieux pour avoir une idée claire du taux d'exécution des engagements pris par les pouvoirs publics.



« Nous attendons maintenant l'évaluation pour voir où en est l'exécution, en termes de pourcentage. Mais je pense que, pour ces différents points, il n'y aura pas beaucoup de difficultés », a-t-il indiqué, soulignant que l'assainissement pourrait néanmoins poser des problèmes.



Le Grand Magal est un événement religieux commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). La 130e édition sera célébrée le vendredi 23 août, date coïncidant avec le 18e jour du mois lunaire, Safar 1446h.





