Magal de Touba : Les besoins satisfaits à plus de 96 %

Plus de 96% des besoins exprimés par le comité d’organisation du Grand Magal de Touba ont été satisfaits par les autorités, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome. « Sur 137 besoins exprimés par le Comité d’organisation, l’État a satisfait 133 besoins à ce jour, soit à un taux d’exécution de plus de 96% », a dit M. Diome.



Selon "L'As", il s’exprimait au terme d’une réunion d’évaluation des préparatifs de l’édition 2022 du Grand Magal en présence du président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. « Cela, nous le devons à l’engagement de tous les services de l’Etat, mais également à la bonne et franche collaboration des membres du Comité d’organisation », a-t-il ajouté. « Nous sommes à moins de 72 heures du Grand Magal et pour ce qui reste des 4 % des engagements de l’Etat non satisfaits, cela fera l’objet d’un suivi précis », a-t-il assuré.



Le ministre de l’Intérieur a ajouté que ce suivi se fera d’ici au Magal, avec l’implication personnelle du gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall et des autres services de l’Etat. Il a assuré que la principale crainte portant sur l’approvisionnement en eau pouvait être levée avec la mise en service de quatre nouveaux forages à Touba. Concernant les inondations, il a insisté sur le fait que l’augmentation des moyens de pompage avait permis d’assurer un soulagement ressenti par les populations.

