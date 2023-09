Magal de Touba: Macky Sall fait le voyage sans le Premier Ministre, Amadou Bâ

Le dernier magal de Touba du chef de l’Etat, Macky Sall est pleine d’énigmes. Habitué à faire son « pré-ziar » accompagné de son Premier ministre, Amadou Bâ, cette fois-ci, ce n’est nullement le cas. Macky Sall est certes parti à la cité sainte avec une forte délégation gouvernementale, mais sans Amadou Bâ. Le PM est, comme on le sait, candidat à la présidentielle de 2024. Il partage cette ambition avec dix autres membres de l’Alliance pour la République dont deux membres du gouvernement, Moustapha Diop du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries et Aly Ngouille Ndiaye de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Souci de neutralité ou choix du candidat déjà fait ?



La question reste entière. Il reste toutefois que rien dans le protocole n’impose au chef de l’Etat de faire son pré-ziar aux côtés de son Premier ministre. Ce n’était jusque-là, sans doute, qu’une civilité. Mais l’absence d’Amadou Bâ à Touba comme celle de Macky Sall au stade le jour de la finale de la coupe du Sénégal le dimanche dernier peuvent fortement intriguer.



Le Premier ministre Amadou Bâ ne manquera sûrement pas de s’interroger sur son sort au sujet des candidatures à la présidentielle. Macky Sall semble éviter systématiquement toute apparition publique avec son Premier ministre. C’est vraisemblablement le cas à Touba, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, une source sûre a confié que le chef de l’Etat a voulu se garder de laisser croire avoir choisi Amadou Bâ comme candidat.



D’après Point Actu, l’autre énigme du pré-ziar du chef de l’Etat réside dans le caractère particulièrement bref de son séjour à Touba. Jamais, en effet, depuis l’ancien président Abdoulaye Wade, initiateur de la pratique, pré-ziar n’a été aussi court. Tout s’est résumé, cet aprèsmidi du jeudi, en un aller-retour. Auparavant, le chef de l’Etat se dirigeait, aussitôt arrivé à Touba, à la Résidence Khadimou Rassoul, la Maison des hôtes. Tout a été visiblement expéditif cette fois.



Macky Sall a sauté l’étape de la Résidence Khadimou Rassoul pour se rendre directement au domicile de son hôte. Il s’est affiché, en public, avec son épouse, aux côtés du Khalife de Touba, Serigne Mountakha Mbacké. « Je suis venu pour vous remercier. Je suis venu en tant que fils, disciple et président Macky Sall. Mon successeur sera là l'année prochaine », dira Macky Sall comme pour répondre à ceux qui prétendent qu’il n’a pas dit son dernier au sujet de la troisième candidature.



« Je ne serai pas candidat en 2024. J'ai respecté ma promesse. Je vous réitère mes remerciements », a-t-il pourtant martelé devant le Khalife de Touba. Il poursuit donnant l’impression de déplorer en le rappelant le fameux propos que Serigne Mountakha Mbacké lui a souvent répété : « À chaque fois, vous dites : 'Je vous ai laissé entre les mains de Khadim Rassoul’. Mais les guides doivent intervenir pour prévenir et pour apaiser les ardeurs. Vous devriez prier pour renforcer la paix. »



En concluant son propos, Macky Sall a maintenu la tonalité de fiel qui caractérise son discours depuis le 3 juillet, date de son adresse à la nation où il renonçait à la troisième candidature. « Tant que je serai à la tête du pays, je vais assurer la sécurité », a-t-il assuré. « D’ici à ce que je passe le témoin, je protègerai ce pays contre tout chaos », prévient Macky Sall avant d’expliquer : « Dans tous les pays où des ressources énergétiques comme le pétrole ont été découvertes, il y a eu des problèmes. Par conséquent, nous avons besoin de vos prières ». Puis, projetant le regard, impuissant sur ses successeurs, Macky Sall s’en remet à Dieu : « Que Dieu permette à ce pays de conserver cette paix. Que ceux qui viendront après moi ne trahissent jamais ce pays ! ».



Le porte-parole du Khalife général des mourides, lui, a exprimé la satisfaction de Serigne Mountakha Mbacké à l'endroit du chef de l'État. Serigne Bassirou Mbacké a listé les grandes réalisations du président Macky Sall.