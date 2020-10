Magal de Touba, l’autre Bamba Day: « AU SECOURS ! » ou le cri du cœur de Guy Marius Sagna Nous avions averti.

Nous vous l'avions dit.

La SDE était meilleure que Suez. Le m3 était plus cher avec Suez. Le branchement était plus cher avec Suez. Suez a une mauvaise réputation internationale.



Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Nous avions dit que Mansour Faye, à l'époque ministre de l'Hydraulique, avait été corrompu en recevant une donation de voitures à ordures de Suez pour la mairie de Saint-Louis, alors que le match SDE-Suez n'était pas encore fini.



Depuis ce matin, pas d'eau dans plusieurs endroits et ce n'est pas la première fois. J'exprime toute ma solidarité aux victimes. Beaucoup de gens pensent et disent que les Sénégalais ne valent pas la peine qu'on se batte pour eux.



Les Sénégalais (.e.s) c'est d'abord vous, votre famille, vos voisins, vos collègues, les membres de nos dahiras, de nos CEB...Ils ne valent pas la peine qu'on se batte pour eux?



En ce jour de BAMBA Day, retenons qu'il nous faut endurer "exil et résidence surveillée" pour parler de souffrances pour les choses qui concernent le pays.









Guy Marius Sagna



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos