Magal du Kazu Rajab : Touba sous « haute surveillance » en raison du coronavirus La réunion du Comité régional de développement (Crd), hier, pour les préparatifs du Magal Kazu Rajab, commémorant la naissance du deuxième khalife du fondateur du Mouridisme, Serigne Fallou Mbacké, a mis l’accent sur les dispositifs sécuritaires en raison du coronavirus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mars 2020 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

« Actuellement, la ville de Touba est surveillée au plan sanitaire pour dépister le Covid 19, si besoin en avait. Et, pour les besoins du Kazu Rajab, le ministre de la Santé a décidé d’envoyer des équipements de détection individuelle d’ici la semaine prochaine, des thermo-flashs et tout ce qui est nécessaire pour mener à bien cette surveillance », a, en effet, déclaré le médecin chef de district de la ville, Dr Mamadou Dieng, dans L’Observateur.

« Nous ferons de sorte que le Kazu Rajab ne soit pas un événement qui va propager le virus. Certains disent qu’il faut renvoyer l’événement. Je dis qu’il est bien possible de le tenir, mais en renforçant le dispositif mis en place », a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région, Gorgui Mbaye, a appelé, pour sa part, les fidèles à se se prémunir en venant à Touba.



