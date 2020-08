Magal et Gamou - Thiat exhorte l'Etat à asseoir son autorité L’activiste Thiat met les pieds dans le plat « C’est le moment, pour l’Etat, de montrer que c’est lui l’Etat », en vue de la célébration du Magal de Touba et du Gamou.

Le rappeur du groupe Keur gui n’a pas fait dans la langue de bois. Connu pour un franc-parler, Thiat pense, pour la célébration des événements religieux à venir, «c’est le moment, pour l’Etat, de montrer que c’est lui l’Etat. Il faut tout de suite consulter les religieux de Touba, Tivaouane et les autres, et éviter d’attendre les dernières minutes pour chercher une solution ».



Selon l’activiste-rappeur, « on va vers deux événements phares, à savoir le Magal et le Gamou. Et les gens cherchent à l’ignorer ».



Il pense que « l’Etat doit montrer sa fermeté, puisqu’il a interdit les rassemblements. »





