Magasin ORCA : des clients prisonniers d’un ascenseur pendant un quart d’heure En ces jours précédant les fêtes de fin d’année, les locaux du gigantesque immeuble d’ORCA ne désemplissent pas. Pour la plus célèbre des enseignes dakaroises dédiées à la décoration et à l’ameublement, c’est promesse de chiffre d’affaires ! Mais coté sécurité, il y a encore du travail à faire. Aux environs de 19 heures ce samedi, les ascenseurs tournent à plein régime pour déposer les clients à l’un des sept étages de l’édifice. Sur l’un deux, prennent place une douzaine de personnes dont trois enfants. La porte se referme, mais le monte-charge ne décolle pas en dépit de plusieurs tentatives. Le message «Hors service» s’affiche sur le tableau de bord à chaque tentative de déblocage.



Lundi 16 Décembre 2019

Pendant que des employés échouent à ouvrir la porte de l’ascenseur, des clients en début de stress dans ce réduit de moins de trois mètres carrés appellent en vain sur tous les numéros de téléphone disponibles sur une affiche placardée. La chaleur étouffante fait une première victime : un enfant d’une dizaine d’années accompagné de ses parents.





«Il est asthmatique», dit son père. Le bambin commence à pleurer, une dame qui se dit pédiatre le console et lui conseille de petites astuces pour éviter l’étouffement. L’inquiétude est lisible sur les visages. Une cliente suggère d’appeler les sapeurs-pompiers afin d’anticiper sur un drame… Après 15 minutes de stress, la porte de l’ascenseur s’ouvre sous les coups de boutoir des employés. Avec du matériel très artisanal…



Cet incident met en lumière un vrai souci de sécurité dans ce lieu hyper fréquenté. Il renseigne sur les difficultés qu’il pourrait y avoir à évacuer un grand nombre de personnes en cas de nécessité. L’entreprise dispose-t-elle de procédures d’évacuation en cas d’urgence ? Ces procédures ont-elles été déjà testées en mode simulation ? Du reste, la touche d'appel au secours ne fonctionne pas...



A signaler que pas un seul responsable de l’enseigne ORCA n’a daigné venir s’enquérir de la situation des «prisonniers» après leur «libération» malgré les nombreux appels téléphoniques passés de l’intérieur de l’ascenseur… Que se serait-il passé si un incendie s’était subitement déclaré à l’intérieur de cet ascenseur qui ne voulait plus s’ouvrir ?

MOMAR DIENG

