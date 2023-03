Magasin cambriolé à Ouest Foire : Trois des auteurs arrêtés

Le magasin « Carrefour business group » à Ouest Foire, qui vendait des appareils électriques et des téléphones portables, a été cambriolé la nuit du jeudi au vendredi, lors des manifestations.



Cependant, toute la scène a été enregistrée sur vidéo. Environ sept jeunes ont forcé la grille métallique et ont vidé le rayon de téléphones de marque tels que l’iPhone 13, 14, 13 Pro max… Les gendarmes ont arrêté trois des auteurs.



D'aprés "L’Observateur", les deux premiers ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance, avec la collaboration du propriétaire du magasin, Cheikhouna Guèye. Le premier a été attrapé sur les lieux, car il n’a pas eu le temps de s’échapper après le pillage.



Il est resté coincé à l’intérieur du magasin lorsque le rideau de fer s’est fermé sur lui alors qu’il volait des téléphones. Trois suspects sont encore en fuite : P. Bara, B. Dieng et M. Ndoumbé. L’enquête se poursuit.