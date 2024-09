Magatte Séne réplique à Guy Marius Sagna : « Mon seul intérêt, c'est le développement de Malicounda »

Après la sortie du député Guy Marius Sagna, la réponse du maire de Malicounda, Magatte Séne n’a pas tardé. Il a regroupé ses militants, dimanche, pour donner sa version aux journalistes. Il a indiqué, sur les 18 ha en question, que cette forêt classée qui devait abriter une station de référence écologique a été cédée à la mairie et transférée au croisement Peulga sur 7 ha, nous dit Bes Bi.



«Tout ce qui m’importe, c’est le développement de ma commune. C’est pourquoi j’ai signé avec BS Development une convention pour la construction d’un complexe touristique et résidentiel», a dit l’ancien Dg du Coud. Il a ensuite souligné que cela a été l’objet d’une délibération du Conseil municipal. «Mon crédo, c’est de construire des infrastructures pour les populations, pas de m'enrichir avec des terres. Je ne suis pas obnubilé par le foncier. Ils ont la Police et la Justice avec eux. Je pensais même qu’ils allaient porter plainte contre moi. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas de preuves», a-t-il défié.,