Magic Land : La fillette de 10 ans tombée de la Chenille, passera un scanner ce mercredi

Leral est en mesure de vous faire savoir que la fillette, âgée de 10 ans et qui est tombée de l'attraction Chenille, au Magic Land, est internée à la Clinique Ya Salam. Elle va y subir dès ce mercredi un scanner de la tête.



Sa famille est venue de la Guinée lundi dernier, pour passer des vacances au Sénégal, mais le séjour est vite passé au cauchemar ce mardi où l'accident a eu lieu.



Pour rappel, la fillette a été éjectée de la Chenille pour chuter lourdement au sol, avec des blessures au front et au menton.



Sans assistance





Ce qui est inconcevable, aucun responsable sur place et aucune mesure de sécurité ou premiers soins adéquats n'ont été apportés à la victime. Après 15 mn au sol, la petite fille a été transportée à l'infirmerie.



Les attractions ont continué de fonctionner et même la fameuse chenille, comme si rien ne venait d'arriver. Les parents, choqués, ont transporté leur fille dans la voiture d'un particulier vers une clinique (espérons que ce soit la voiture d'un employé de la structure, au moins il y aura une trace).