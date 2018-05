Magistrature : Le Conseil supérieur entérine la démission du juge Ibrahima Dème

Le Conseil supérieur de la magistrature s’est réuni vendredi dernier pour dans le but d’apporter des réaménagements et de renforcer les tribunaux d’instance de Pikine et de Mbour. A cette occasion, il acté la démission de Ibrahima Hamidou Dème, selon « Les Echos ».



Substitut général à la Cour d’appel, il avait annoncé dans une tribune au mois de mars dernier avoir quitté la « magistrature qui a démissionné »…pour s’engager en politique. Il a lancé à Thiès en début de ce mois, le mouvement «Ensemble changeons le Sénégal» avec lequel il compte participer aux élections de 2019.