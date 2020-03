Magistrature: Un vent de changement en perspective

Un vent de changement va souffler dans les prochains jours au niveau de la magistrature. Mamadou Badio Camara né le 9 avril 1952, sera admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, le jeudi 09 avril 2020.



D’après des sources de Leral, le chef de l’Etat a fait un casting des 16 magistrats les plus gradés qui sont: Le Procureur Général près la Cour Suprême, les 5 Premiers Présidents des Cours d’Appel; les 5 Procureurs Généraux des Cours d’appels; les 4 Présidents de chambres de la cour suprême; Et enfin, le Premier Avocat Général près la Cour Suprême.



Parmi eux, figurent le frère du porte-parole de la présidence de la République, le magistrat Cheikh Tidiane Coulibaly, qui remplit tous les critères pour remplacer Mamadou Badio Camara au prochain Conseil supérieur de la magistrature, qui sera convoqué dans les jours à venir par le chef de l’État Macky Sall.



