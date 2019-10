Maguette Sène porté à la tête de l'Amicale des Administrateurs civils du Sénégal

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

Maguette Sène, Directeur Matériel et par ailleurs, Maire de la commune de Malicounda, a été porté à la tête de l'Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal par ses pairs réunis cet après- midi en Assemblée générale à Saly Portudal.



Nous y reviendrons avec plus d'informations.

