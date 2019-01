Mahammed Boun Abdallah Dionne : « Macky Sall est le candidat de la stabilité économique et institutionnelle »

Porté à la tête du pole programmes de la coalition bby pour la présidentielle prochaine, Mahammad Boun Abdallah Dionne considère Macky Sall comme le candidat qui a le meilleur profil, le candidat de la stabilité économique.



« Vous êtes le meilleur des cinq candidats. Vous êtes le candidat de la stabilité économique et institutionnelle », a indiqué le premier ministre qui, ajoute qu’après plus de trois décennies de crise dans le Sud du pays, le calme commence à revenir, grâce à Macky.

