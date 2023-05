Mahammed Boun Abdallah Dionne-Serigne Mountakha : Les dessous d’une audience

L’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a été reçu, hier lundi, par Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides.



Mahammed Boun Abdallah Dionne a effectué en cet après-midi du 1er mai 2023, une visite à Touba, pour renouveler son affection auprès de son vénéré guide, Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké.



Selon les informations de Rewmi, cette visite avait pour but de recueillir des prières auprès de son guide, pour la réussite de sa nouvelle mission au sein du secteur privé.



L’ex-Premier ministre a été nommé Président du Conseil d’administration de la BICIS. Mahammed Boun Abdallah Dionne est un talibé convaincu de Touba et cela, depuis des années.



Avec cette nouvelle mission, il s’engage à prendre tous les moyens pour mettre cette institution sur les voies du développement et de l’excellence. « Notre affection sans limite ainsi que notre grande peine, suite au retour à Allah de Sokhna Daba Diallo », a confié l’ancien Premier ministre.