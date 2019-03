Mahammed Boun Abdallah Dionne à Paris pour se reposer

Apres 21 jours de campagne et des critiques salées, Mahammed Boun Abdallah Dionne a décidé de se reposer quelques jours. Et au lieu de le faire comme Mary Teuw Niane, en allant à l’intérieur du pays, le Premier ministre a préféré se rendre à Paris-la-France. Dionne n'y restera pas longtemps, car son retour est prévu pour le début de la semaine prochaine.









Les Echos

