Mahammed Boun Abdallah Dionne est sorti de l‘hôpital et se porte comme en charme

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Une folle rumeur sur un prétendu décès du ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République s’est répandue comme une trainée de poudre, vendredi, après la fin du match du Sénégal contre l’Algérie.



Les internautes ont commencé même à poster les photos de l’ancien Premier ministre sur leur page Facebook sans pour autant être affirmatifs. Mais des sources proches de Mahammed Boun Abdallah Dionne contactées par «L’As» quotidien, ont démenti l’information. Selon le média, le ministre d’Etat et secrétaire général de la présidence de la République a quitté l’hôpital depuis quelques jours, pour rejoindre son hôtel et se porte comme un charme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos