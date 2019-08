Mahammed Boun Abdallah Dionne: « je vais très bien » Mahammed Boun Abdallah Dionne s’est confié au journal "L’Observateur", pour rassurer sur son état de santé après les rumeurs machiavéliques, faisant état de son décès.

« Je vais très bien. Alhamdoulilah. Je me repose », a, en effet, confié l’ancien Premier ministre au journal.



"L’Observateur" révèle d’ailleurs, que le Secrétaire général du gouvernement est actuellement dans le 8e arrondissement de Paris, où il a reçu, hier, le ministre directeur de Cabinet politique du Président, Mahmoud Saleh et le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow.



Mahammed Dionne a réitéré son envie de rentrer rapidement au Sénégal pour aider le chef de l’Etat.

