Mahammed Boun Dionne : « je réitère ma disponibilité totale au chef de l’Etat » Le Premier ministre qui vient de remettre sa démission et celle de son gouvernement au chef de l’Etat, a dit « réitérer sa disponibilité totale au Président de la République ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé que « la nouvelle équipe sera mise en place très bientôt ». Le Premier ministre sortant a « félicité le président de la République pour sa réélection brillante ».



Il a dit réitérer sa « profonde gratitude l’opportunité qu’il nous a donné de travailler pour le Sénégal et de mettre le pays sur la voie de l’émergence ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos