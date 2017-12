Mahammed Boune Abdallah Dionne: « plus de 81 milliards consacrés à l’emploi des jeunes d’ici 2020 » L’emploi des jeunes semble être une préoccupation pour le gouvernement. En effet, plus de 81 milliards de nos francs sont consacrés au renforcement de l’employabilité des jeunes et à leur formation professionnelle, selon le Premier ministre, Mahammed Boune Abdallah Dionne qui procède en ce moment, à sa Déclaration de politique générale devant les députés à l’Assemblée nationale.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2017 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

La confiance peut se lire à travers l'engagement et la détermination que le Premier ministre affiche devant les députés ce matin à l’Assemblée nationale. Dans sa Déclaration de politique générale, le Mahammed Boune Abdallah Dionne estime que « plus 81 milliards de francs Cfa sont consacrés d’ici 2020, pour le renforcement de l’employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle ainsi qu'au renforcement de l’offre d’infrastructures de formation professionnelle »/



Pour lui, ces efforts renseignent sur l’option vigoureuse qui a été prise par le chef de l’Etat Macky Sall, pour mieux préparer la jeunesse sénégalaise aux réalités du marché du travail.



« A l’image du secteur de la formation professionnelle, l’enseignement supérieur sera aussi orienté davantage vers des filières professionnelles spécialisées, vers les sciences et techniques délivrant les enseignements plus centrés sur les réalités des terroirs et les besoins de l’économie », a informé le Premier ministre.



A cet effet, selon toujours le Pm, « un vaste programme d’extension et de renforcement des capacités des universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel et Ziguinchor est déjà engagé, avec la construction de nouveaux amphithéâtres, laboratoires et équipements pédagogiques ».



Ainsi, « 5 instituts supérieurs de formation professionnelle sont en cours de construction sur les 14 prévus. Ces investissements sont accompagnés d’un programme de construction de 30 000 lits en résidence universitaire et, des restaurants et des logements pour les étudiants et les professeurs ».









Cheikh Makhfou Diop Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook