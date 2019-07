Mahammed Dionne: « je suis pressé de rentrer seconder le Président » Des esprits retors ont annoncé le décès de l’ancien Premier ministre, la semaine dernière, alors que le Sénégal avait les yeux rivés sur la Can 2019. Le démenti cinglant n’avait pas tardé. Le maire de Guéoul, Khalifa Dia, qui rentre fraîchement de Paris où il a rencontré l’ex Premier ministre, donne des nouvelles très rassurantes de Boun Abdallah Dionne.

« On a longuement discuté, tout ce qui se dit sur lui est inexact. Je l’ai vu et il m’a dit qu’il va mieux. La dernière chose qu’il m’a dite, c’est : ‘’je suis pressé de rentrer seconder le président’’ », a confié Khalifa Dia au journal L’As.



Plusieurs Sénégalais s’étaient indignés de cette ‘’plaisanterie de mauvais goût’’, fortement décriée. Surtout que c’était quelques jours après le décès d’Ousmane Tanor Dieng.

