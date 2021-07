Mahawa Diouf, DG ASPT: "Le Sénégal dispose d'atouts pour devenir une destination majeure dans..." Monsieur le représentant du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, Messieurs les Directeurs Généraux, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé touristique du Sénégal, Chers Invités,

Je ne pourrais commencer sans adresser mes remerciements, à vous directeurs généraux, hôteliers, DMCS, syndicats d’initiative, gestionnaires de sites évènementiels, coordonnateurs des comités d’organisation de grands évènements. A vous et à vos collaborateurs, MERCI !



Pour la disponibilité et l’engagement dont vous avez fait montre envers l’équipe projet de l’ASPT tout au long de cette étude. Ce projet est le résultat de réflexions prospectives menées depuis un an, pour la relance de la Destination Sénégal et la construction d’une compétitivité durable. Le Plan Stratégique de Développement du Tourisme et des Transports Aériens, référentiel stratégique du secteur depuis 2020 et pour cinq ans, consacre la vision du président de la République Macky Sall.



Une vision d’un tourisme sénégalais compétitif, performant, armé d’un secteur privé fort et qui s’articule autour d’expériences distinctives à forte valeur ajoutée et ciblant des segments de visiteurs attractifs pouvant générer des recettes touristiques considérables pour le Sénégal, et par ricochet, créer de la croissance et générer des emplois.



Parmi ces cibles, les clientèles d’Affaires ont été identifiées comme « segment prioritaire », de par leur volume, leur capacité de dépenses au bénéfice de plusieurs services locaux. L’hôtellerie, la restauration, le

transport, l’évènementiel, l’artisanat, et encore….. Autant de secteurs qui profitent de l’organisation d’une réunion internationale, d’une conférence, d’un voyage de motivation, d’un événement international, à l’instar du Forum de l’Eau, des Jeux Olympiques de la Jeunesse.



Et C’EST CELA L’INDUSTRIE DU MICE. Meetings pour réunions et séminaires, Incentives pour Voyages de motivation et team building, Conferences pour Conférences internationales/Sommets et Exhibitions/ Events pour les Salons et Evènements sportifs, culturels, thématiques.



Au sein de l’ASPT, nous avons très vite saisi tout l’enjeu que représente le développement d’une telle industrie au Sénégal, forts de nos atouts en termes d’offre touristique, de stabilité et sécurité, de notre capital humain, de notre politique d’aménagement touristique et infrastructurelle

déclinée du PSE.



Dans le monde, le MICE a représenté en 2019, en période pré-covid, un volume de plus de 1000 Milliards $, avec une part de marché pour l’Afrique estimée à 3% dans laquelle le Sénégal ne représente qu’1,2%.

A côté des pays comme l’Afrique du Sud, le Rwanda, le Kenya, le Sénégal dispose de sérieux atouts pour devenir une destination majeure dans le domaine du Tourisme d’affaires.



C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous avons noué un partenariat avec The Tourism Business Company, un cabinet sud-africain reconnu pour son expertise dans ce domaine et ayant accompagné tout ceux qui en Afrique, comptent dans le MICE à l’échelle continentale et mondiale.



L’objectif étant de disposer dans les meilleurs délais d’une stratégie nationale dédiée au développement du MICE au Sénégal, et de mettre en place, pour la première fois au Sénégal, et même en Afrique de

l’Ouest, Un Bureau de Conventions, véritable catalyseur de toute l’ambition nationale dans ce projet.



Pour cela, il nous a semblé important d’évaluer en profondeur le potentiel de la Destination dans cette industrie, en termes d’offre, de réceptifs, d’infrastructures, de capital humain, pour pouvoir poser des

jalons réalistes et concrets d’une stratégie durable et performante.



C’est tout l’esprit de cette Etude de faisabilité qui a été menée à Dakar, sur la Petite Côte, au Sine-Saloum et à Saint-Louis et pour laquelle ‘’The Tourism Business Company’' va NOUS présenter les premières

conclusions.



NOUS, tout simplement, parce que l’ASPT s’est engagée dans une démarche collégiale pour ce projet. Le processus impose une démarche de co-construction, d’intelligence collective pour arriver à une stratégie,

un plan d’actions consensuel, gagnant – gagnant pour l’Etat du Sénégal et le secteur privé national.



Je vous remercie de votre attention.

