Mahmoud Saleh:« Macky Sall ne cracherait pas sur une initiative de rapprochement entre lui et le président Wade » Le Directeur de cabinet politique du chef de l’Etat a assuré que le président de la République n’est pas opposé à d’éventuelles retrouvailles entre lui et son prédécesseur et ex-mentor, Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 17:27

« Je pense que le Président Macky Sall n’est pas très éloigné des mêmes dispositions dans lesquelles je me trouve pour échanger avec Me Wade. Le Président Macky sall ne cracherait pas sur une initiative de rapprochement entre lui et le président Wade. D’autant que les circonstances qui avaient été à l’origine de leur séparation, n’existent plus », a dit Mahmoud Saleh dans une large interview accordée à L’Observateur ce lundi.



« Le Président Macky Sall est disponible pour échanger avec lui. Il est disponible à lever tous les obstacles actuels pour ramener nos relations dans de meilleures dispositions », a encore dit le Directeur de cabinet politique du chef de l’Etat.

