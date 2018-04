Mahmoud Saleh dézingue Mansour Sy Djamil et lui conseille de "respecter la cohésion et la cohérence de la Tarikha tidjane" Suite à la sortie des partisans Mansour Sy Djamil de Bës dou niak, Mahmoud Saleh a tenu à répondre.

1/ Je ne suis pas satisfait de la déclaration de mes amis de Bess dou niak, car elle est sans consistance, hors-sujet, administrativiste. Elle a contourné les vraies questions soulevées dans mon intervention et les interpellations de son président.

J’attends encore une réaction sur la caractérisation politique du président de Bës dou niak, et sur le fait que depuis quelques temps, il se fait le porte-parole de forces occultes qui s’apparente à des groupes mafieux pour se chercher une organisation de substitution face à la crise de son mouvement, disions-nous.

J’attends la réaction du président de Bës dou niak sur la confusion des rôles savamment entretenus entre le marabout et le politicien.

Est-il sain et décent, d’appeler les talibés à des manifestations religieuses et les transformer en meeting politique. La morale même le reprouve.

J’attends vraiment du président de Bës dou niak qu’il respecte la cohésion et la cohérence de la tarikha dont il se réclame dont il est un moukhadam, reconnu et qu’il se doit de respecter



Je l’affirme, Bës dou niak est en crise profonde. A-t-elle d’ailleurs une réalité actuellement? J’en doute fort au vu de l’érosion de sa base qui depuis 2012 connaît une chute de plus des deux tiers de son influence, après avoir vu le tiers de son appareil s’éloigner du mouvement.

Et enfin, j’aimerais que le président de Bës dou niak me dise où sont les membres fondateurs de son mouvement.

Tous l’ont quitté après avoir découvert la supercherie de l’initiateur. Ou alors, publions la liste des signataires de la charte fondatrice du mouvement.

J’attends toujours d’entendre le président de Bës dou niak, lui, pas des délégataires dont on voit d’ailleurs leur gène en parlant pour parler. Qu’il s’assume. C’est ce qu’on attend d’un leader.



Je ne jamais eu de prétention à caractère spirituel ni intellectuel. Je me suffis de la situation dans laquelle Dieu m’a mise et le loue pour ça.



J’attendrai encore, mon ami et marabout Mansour Sy Jamil pour qu’on discute vraiment, comme à l’accoutumée.



Mahmoud Saleh





