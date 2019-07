Mahmoud Saleh: « l’affaire Aliou Sall a été mal gérée » Le Directeur de cabinet politique du chef de l’Etat a admis que le scandale du pétrole révélé par la BBC a surpris le pouvoir, qui du coup, l’a mal gérée.

« Il faut avouer que l’affaire Aliou Sall a été une surprise. Elle s’est présentée avec une violence inouïe et sous une forme que personne n’attendait », a-t-il dit dans une large interview accordée à L’Observateur, ce lundi.



Une affaire qui « a trouvé un parti qui n’était pas en bon point, une coalition qui sortait d’une échéance politique où elle a épuisé l’essentiel de ses forces et endormie par la victoire récente (présidentielle 2019). C’est dans ces conditions qu’on a été appelés à gérer et elle a été mal gérée », selon Mahmoud Saleh.



Qui poursuit, « on l’a mal gérée, parce qu’on a beaucoup plus amplifié ce que l’opposition disait, qu’expliquer à l’opinion, la réalité du dossier. Cela conduit à une incohérence dans la communication, parce qu’il n’y avait ni organisation, ni préparation »

