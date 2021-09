Maïmouna Bousso: « Vraiment les Sénégalais ne méritent pas cette assemblée honteuse »

L’Assemblée nationale du Sénégal fait l’objet de critiques ces derniers jours. À l’image de certains compatriotes, Maimouna Bousso estime que la manière d’élire les parlementaires doit être revue, relate Senenews. C’est du moins ce que déclare la Présidente du mouvement Forces citoyennes. Maimouna Bousso est dépitée par l’attitude de certains députés de l’hémicycle.



« Vraiment les sénégalais ne méritent pas cette assemblée honteuse !! Là vérité doit être apportée devant la justice et non à la télé », a-t-elle déclaré dans l’une de ses récentes publications parues sur Facebook

Pour rappel, le landerneau politique sénégalais est secoué par le trafic de passeports diplomatiques éclaboussant deux députés de la majorité. Une telle attitude qui a fait sortir des Sénégalais de leur gond.



