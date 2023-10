Maïmouna Bousso: " Sans Ousmane Sonko, il n'y aura pas d'élections fiables, transparentes et légitimes " Selon certaines opinions, sans Ousmane Sonko, il n'y aura pas d'élections. Juan Branco l'a récemment affirmé. Cependant, pour la présidente des Forces Citoyennes, sans Ousmane Sonko, il n'y aura pas d'élections fiables, transparentes et légitimes. "On ne doit pas accepter qu'un citoyen soit écarté des élections pour des raisons politiques. On doit mener le combat comme on l'a fait pour Karim Wade et Khalipha Sall, et ces derniers ne devront pas non plus accepter qu'Ousmane Sonko soit écarté" , a déclaré Maïmouna Bousso.

